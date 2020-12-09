Тбилиси, , 12:42 — REGNUM Грузия может оказать существенную помощь НАТО, если позволит разместить на своей территории ротационную базу для поддержки воздушных операций военного блока в Сирии и Ираке. Об этом в интервью грузинскому «Общественному телевидению» 9 декабря заявил экс-командующий вооруженными силами США в Европе генерал Бен Ходжес.

«Это может быть вспомогательная инфраструктура для воздушных операций. Например, заправка самолетов, а также складирование боеприпасов и других необходимых ресурсов, — заявил Ходжес. — Открытие такой базы в Грузии может быть полезно. Главная цель — чтобы США и НАТО проявили инициативу в Чёрном море, а не постоянно действовали только в ответ Кремлю».

Генерал отметил, что для подобной базы не потребуется постоянное присутствие иностранных вооруженных сил в Грузии, но создание новой инфраструктуры побудит США и Великобританию чаще присылать в эту страну своих военнослужащих.

Стоит отметить, что в Грузии с августа 2015 года действует учебный центр НАТО. Он размещен на военной базе «Крцаниси», которая находится недалеко от Тбилиси.

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