Киев, , 12:31 — REGNUM Основы нынешнего перемирия в Донбассе, которое продолжается уже пятый месяц, были заложены год назад в Париже, во время саммита «нормандской четверки» на уровне президентов, заявил сегодня, 9 декабря, министр обороны Украины Андрей Таран.

«Вооруженные силы Украины обеспечили и сейчас придерживаются пятый месяц подряд режима прекращения огня по всей линии соприкосновения… В настоящее время режим прекращения огня в общем сохраняется, хотя фиксируются и его нарушения, в том числе, с трагическими, к сожалению, для нас последствиями», — отметил министр.

Он подчеркнул, что любой мирный процесс по определению должен начинаться с длительного и всеобъемлющего прекращения огня.

Далее Таран отметил, что хотя «нормандский формат» урегулирования ситуации в Донбассе должен оставаться частью общей стратегии восстановления территориальной целостности Украины, но реформа и развитие сильных, современных, мотивированных Вооруженных сил по стандартам НАТО является «приоритетом и залогом победы в противостоянии с врагом».

«Успех военной реформы в партнерстве с государствами-членами НАТО сегодня для нас особенно важен. За время после Парижского саммита в декабре 2019 года Украина успела получить специальный статус и стала особым партнером НАТО с расширенными возможностями. Все это делает нас более способными в противостоянии российской агрессии и усиливает наши переговорные позиции на международном уровне, в том числе и в «нормандском формате»», — отметил министр.

ИА REGNUM напоминает, что на Украине крайне позитивно оценили, что во время последнего разговора с канцлером ГерманииАнгелой Меркель президент России Владимир Путин подтвердил «намерение продолжить совместную работу в нормандском формате, в том числе по линии политических советников лидеров России, ФРГ, Франции и Украины». Было, в частности, заявлено, что Путин по сути сейчас «спасает» ситуацию, поскольку нет необходимости в альтернативных процессах урегулирования в Донбассе.