Москва, , 12:29 — REGNUM Российские производители должны получать поддержку на всех этапах экспорта. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил 9 декабря в рамках форума «Сделано в России — 2020».

Михаил Мишустин Duma.gov.ru

Он отметил, что в стране созданы важнейшие инструментарии для поддержки экспорта. В России производят зачастую уникальные товары и услуги.

«И поддержка нашим производителям, конечно, должна оказываться на всех этапах экспорта», — подчеркнул Мишустин.

Он добавил, что поддержка особенно важна для преодоления барьеров, которые существуют за рубежом. Это и правила ВТО, и национальные барьеры. В этой работе помогают инструменты Российского экспортного центра, это направление нужно продолжать.

Как сообщало ИА REGNUM, Мишустин назвал приоритетом для правительства РФ появление бизнеса, готового к борьбе за мировые рынки.

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