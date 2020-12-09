Киев, , 12:22 — REGNUM Правительство Украины планирует ввести полный локдаун в стране с 8 по 25 января, сообщили утром 9 декабря сразу несколько центральных СМИ страны со ссылкой на свои источники.

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Источники сообщают, что с утра 9 декабря по этому вопросу проходит совещание министров в правительстве, на котором согласуют, какие именно ограничения введут в ходе этого локдауна.

Во второй половине дня состоится заседание правительства, на котором, как предполагается, будет объявлено окончательное решение по данному вопросу.

ИА REGNUM напоминает, что накануне украинский министр здравоохраненияМаксим Степанов заявил, что жесткий карантин на Украине вряд ли будет введен уже 2 января, как это планировалось ранее. Степанов напомнил, что в январе на Украине традиционно возрастет заболеваемость гриппом и ОРВИ — поэтому страна должна подойти к этому пиковому росту с наименьшим количеством больных COVID-19.