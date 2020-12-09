Санкт-Петербург, , 12:30 — REGNUM Спикер петербургского парламента, секретарь региональной «Единой России» Вячеслав Макаров с трибуны Заксобрания рассказал об информационной атаке на своих родственников и пригрозил найти ее заказчиков.

Вячеслав Макаров на трибуне Assembly.spb.ru

Макаров выразил убежденность, что за этим стоят не оппозиционные фракции парламента, и, обратившись к представителю губернатора в ЗакСе Юрию Шестерикову, предложил неким «начальникам» попытаться «поговорить» с Макаровым, передает корреспондент ИА REGNUM.

Заметим, 7 и 8 декабря в ряде СМИ и Telegram-каналах распространили информацию об обысках, которые якобы провели силовики дома у младшей дочери Макарова Анны Селегень по линии ее связи со строительной компанией «Еврострой».

"Хотите сюжетик вам преподнесу? Понедельник, ранее утро, город-герой Ленинград, темно. Приходит дюймовочка маленькая в школу. А ее встречают и говорят: «У тебя идут обыски, папа и мама арестованы». Это как? И ребенок рыдающий бежит домой, бросила ранец у школы, ищет папу и маму, как их увезли и как их арестовали. И вот пока дедушке не дозвонились, чтоб успокоить, — это по адресу, вы знаете о ком, я в понедельник об этом сказал. А как это репостить, за какие громадные деньги — чтобы репостить на сайте, которые читает администрация президента. Мгновенно там это появилось», — высказался Макаров с трибуны ЗакСа в среду, 9 декабря.

В этой связи он употреблял слова «фейки», «ложь» и «клевета». Спикер считает, что подобное должно «жестоко пресекаться», при этом убежден, что за такой атакой стоит «не оппозиция». «Вы со мной повоюйте, я воин, я готов, но зачем с внуками, внучками, детьми? Обычные люди» — заметил единоросс.

Макаров подчеркнул, что найдет источник и заказчиков, даже если придется «по всему миру гонять».

«Они хуже, чем кровники. Я, конечно, не буду писать никаких запросов. Юрий Борисович [Шестериков], я не пишу никаких запросов. Но еще раз вам говорю: я понимаю, почему в этой ситуации, для чего это делается в адрес депутатов оппозиционных, председателя комитета по законодательству, председателя Законодательного собрания. Чтоб посговорчивее, наверное, были. Ну пусть со мной попробует какой-то начальник или не начальник поговорить, чтобы я был сговорчивее», — заявил спикер.

Затем он произносил фразы «предвыборная борьба», «сплоченность», «единение» и «классовая борьба будет нарастать».

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Напомним, ранее запрос депутаты направили губернатору Александру Беглову с требованием отреагировать на факт расклейки листовок с критикой председателя комитета по законодательству, единоросса Дениса Четырбока. Листовки появились на днях в нескольких центральных районах города.

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