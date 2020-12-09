Киев, , 12:15 — REGNUM Предложение о выплате компенсаций семьям пассажиров, погибших в катастрофе лайнера Boeing авиакомпании «Международные авиалинии Украины», отозвано властями Ирана. Об этом 9 декабря заявил замглавы украинского МИД Евгений Енин в эфире «Общественного радио» Украины.

«По моей информации, (иранское) правительство уже отозвало это предложение (заложить в бюджет на следующий год €200 млн для выплаты компенсаций семьям погибших — ред.)», — сказал он.

Также Енин указал, что в связи с тем, что данные деньги должны были быть выделены из фонда национального развития Ирана, в результате чего такое предложение стало причиной серьезных внутренних дискуссий в иранском обществе.

Кроме того, замглавы украинского МИД уточнил, что Киев ещё не начинал с Тегераном переговоров по поводу размера компенсаций, однако, по словам Енина, на Украине будут приветствовать планы правительства Ирана предусмотреть в бюджете страны сумму на выплаты семьям жертв авиакатастрофы.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря замглавы украинского МИД Евгений Енин заявил, что Украина может обратиться в суд ООН в связи с крушением самолета в Иране, поскольку переговорный процесс явно зашел в тупик.