Варшава, , 12:11 — REGNUM Заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска в интервью для Polskie Radio 24 выразил убеждение, что вакцинация от COVID-19 является безопасной для здоровья и жизни человека.

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«Вакцина от COVID-19 производится со всеми необходимыми процедурами, необходимыми для того, чтобы она была безопасной для жизни и здоровья людей. Эта вакцина прошла ту же процедуру, что и вакцина от гриппа, которыми человечество давно безопасно пользуется. Я убежден, что и прививка от COVID-19 будет безопасной», — подчеркнул Краска.

По мнению замглавы польского минздрава, нежелание значительной части польского общества пройти вакцинацию, что демонстрируют исследования общественного мнения, является проблемой в борьбе с пандемией. «Мы постараемся донести до наших сограждан, как создавалась вакцина, в чем её преимущества и возможные побочные эффекты», — заключил он.

Напомним, ранее глава польского минздрава Адам Недзельский сообщал, что вакцинация населения от COVID-19, скорее всего, начнется во второй половине января 2021 года. В национальной стратегии предусмотрена вакцинация, в первую очередь, медицинских работников и пожилых людей. Предполагается, что они будут вакцинированы на рубеже января и февраля. Остальные категории граждан будут прививаться уже после — в порядке записи и очереди.