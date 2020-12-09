Киев, , 12:14 — REGNUM На Украине сегодня, 9 декабря, политики и эксперты обсуждают возможность производства российской вакцины «Спутник V» против коронавируса на харьковском фармацевтическом предприятии «Биолик», передает корреспондент ИА REGNUM.

Так, народный депутат Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Ренат Кузьмин в эфире телевидения акцентировал внимание на том, что без официального решения властей в Киеве украинские предприятия не могут начать производство вакцины от коронавируса. Каждый день промедления власти влияет на жизни людей, заявил политик.

«Предприятие заявляет, что у них есть все возможности, оборудование есть, возможности для хранения, для транспортировки, у них все есть. Они готовы это делать, нужно только пройти регистрацию. А регистрацию пройти в государственных регистрационных органах — значит, государство должно взять на себя эту функцию и исполнить ее эффективно, качественно и быстро», — объяснил Кузьмин.

Депутат подчеркнул, что в условиях пандемии правительство должно поддержать именно украинское производство и создать для этого комфортные условия.

«Повторюсь еще раз: если государство это не сделает — это не наше государство. Это оккупационная власть, там на мази все. А если даже там чего-то и не на мази, то украинская власть в лице министерства здравоохранения должно на мази это устроить. Где-то что-то не так — пусть вмешаются и сделают, чтоб было так. Это же так просто. Зеленскому надо сказать одно слово, не надо никуда ехать, договариваться. Но он и на это не способен», — подчеркнул парламентарий.

Кузьмин также прокомментировал состоявшуюся накануне встречу депутата Рады Виктора Медведчука с директором НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александром Гинцбургом и генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым, на которой и обсуждалась возможность производства вакцины в Харькове.

«Медведчук — он же не бизнесмен сегодня. Он депутат парламента, он не может заключать контрактов на производство и всех остальных коммерческих контрактов. Для этого есть соответствующие службы, для этого есть представители украинских фармакологических компаний, фармацевтических и представители украинской власти, министерства здравоохранения. Это их прямые обязанности. Конечно, контракта нет. Есть договоренности на высшем государственном уровне. И этими договоренностями действующая украинская власть должна воспользоваться», — подчеркнул политик.

ИА REGNUM напоминает, что накануне было заявлено, что производство вакцины от COVID-19 «Спутник V», разработанной российским Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, может быть налажено на Украине, на предприятии «Биолик» в Харькове. Ключевой переговорщик от Украины по этому вопросу, Виктор Медведчук, сразу же подчеркнул, что дальнейшая судьба этого вопроса зависит уже от официальной украинской власти.