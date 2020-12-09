Джакарта, , 12:08 — REGNUM Министр-координатор по вопросам политики, права и безопасности Индонезии Махфуд заявил, что соблюдение общественностью санитарного протокола в день выборов достигло 92%, сообщает Kompas.

По словам политика, процент соблюдения санитарных норм основан на данных национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии.

«Я вижу, что в среднем соблюдение протокола превышает 92%», — заявил министр-координатор по вопросам политики, права и безопасности Индонезии.

«Мы доказали пессимистам, что ничего нет хуже, чем отсутствие выборов», — добавил политик.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии генеральный секретарь партии единства и развития Арсул Сани нацелен на 60% победу партии на региональных выборах, которые проходят в Индонезии 9 декабря 2020 года.

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