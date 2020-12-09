Варшава, , 12:07 — REGNUM По итогам встречи руководителей польского правительства и венгерского премьер-министра Виктора Орбана, которая состоялась 8 декабря в Варшаве, последний заявил, что стороны согласовали совместные действия в противостоянии с Брюсселем по поводу новых правил бюджета ЕС. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

Виктор Орбан подчеркнул, что в последние дни состоялось много польско-венгерских встреч, но, по его оценке, сторонам было легко договориться об общей позиции Венгрии и Польши по бюджету ЕС.

«Позиции Польши и Венгрии на данный момент полностью совпадают: мы должны вместе защищать договор и законы ЕС, мы должны защищать наши национальные интересы, мы должны защищать финансовые ресурсы наших стран. И мы договорились, как защититься от Брюсселя», — заявил венгерский премьер-министр по итогам переговоров.

Напомним, противоречия между Брюсселем с одной стороны и Варшавой и Будапештом с другой начались из-за предложенного Европарламентом нового принципа распределения европейских денег между странами. Он был закреплен в проекте европейского бюджета на 2021−2027 годы и заключается в том, что распределение средств ЕС между странами-членами связывается с состоянием верховенства права в каждой из них. Если в какой-то стране, по оценке Еврокомиссии, нарушается принцип верховенства закона, её руководству может быть урезано финансирование со стороны Брюсселя. В связи с этим 16 ноября Польша официально наложила вето на проект бюджета: правительство республики воспринимает новые правила как вмешательство Брюсселя во внутренние дела суверенных стран.