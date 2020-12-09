Дублин, 9 декабря 2020, 12:00 — REGNUM Оптимизм в связи с перспективами заключения сделки между ЕС и Великобританией в ближайшие дни выразил заместитель премьер-министра Ирландии Лео Варадкар, сообщает Reuters.
Соответствующее заявление он сделал в эфире ирландского радио RTE 9 декабря.
Напомним, официальные Лондон и Брюссель по-прежнему не могут выйти из тупика на переговорах о заключении условий своего взаимодействия после выхода Великобритании из состава ЕС. Камнями преткновения по-прежнему являются такие вопросы, как права на рыболовство, контроль соблюдения сторонами взятых на себя обязательств и ряд других.