Дублин, , 12:00 — REGNUM Оптимизм в связи с перспективами заключения сделки между ЕС и Великобританией в ближайшие дни выразил заместитель премьер-министра Ирландии Лео Варадкар, сообщает Reuters.

Соответствующее заявление он сделал в эфире ирландского радио RTE 9 декабря.

«В конечном счете, под конец нужно совершить несколько политических шагов и обеим сторонам нужно пойти на определенные меры», — отметил политик.

«Но я думаю, что это возможно», — добавил он, подчеркнув, что считает оценку премьер-министра Ирландии Майкла Мартина о том, что шансы на заключение сделки составляют 50 на 50, «абсолютно правильная».

Напомним, официальные Лондон и Брюссель по-прежнему не могут выйти из тупика на переговорах о заключении условий своего взаимодействия после выхода Великобритании из состава ЕС. Камнями преткновения по-прежнему являются такие вопросы, как права на рыболовство, контроль соблюдения сторонами взятых на себя обязательств и ряд других.