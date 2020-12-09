Москва, , 11:57 — REGNUM Единый стандарт журналистского удостоверения для идентификации сотрудников СМИ предложил ввести глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, передает корреспондент ИА REGNUM 9 декабря.

«Хотим предложить единый стандарт журналистского удостоверения, чтобы, например, на нём был какой-то QR-код, чтобы при необходимости можно было очень быстро человека идентифицировать и удостовериться, что он реально работает в СМИ», — отметил Соловьев.

В ходе расширенного заседания комитета Госдумы по информполитике унифицировать журналистские удостоверения предложил ректор Академии медиаиндустрии Вячеслав Умановский.

«Предлагаем несколько вариантов. Первое. Создание на базе СЖР единой базы данных, в которую добровольно журналисты передавали бы данные о выдаче редакционных документов. Второе — это практически то же самое, но полномочия по созданию базы передаются региональным отделениям СЖР, которые выдают вкладыши с QR-кодами, в которых запрограммирована ссылка на базу журналистов. Третье — разработка и введение единого бланка редакционного удостоверения», — предложил он.

Комментируя эти инициативы, глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия») подчеркнул, что эти идеи «могут исходить только от отрасли, никак от государства».

Кроме того, в ходе дискуссии говорилось о возможности создания реестра журналистов в России.

Госдума намерена в первом чтении обсудит законопроект о работе журналистов на митингах и акциях протеста.

Читайте ранее в этом сюжете: МВД настаивает на знаках для СМИ на митингах и требованиях к редзаданиям