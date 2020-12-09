Вашингтон, , 11:56 — REGNUM Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) с Россией может быть продлён, однако минимальным условием для этого являются заморозка арсенала всех ядерных боеголовок и выработка соответствующего режима проверки. Об этом в статье для Национального института публичной политики заявил спецпредставитель президента США Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

Маршалл Биллингсли Treasury.gov

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«Мы заявили, что хотим продлить договор, но только если он будет сопровождаться рамочным соглашением, касающимся всех боеголовок и разработки режима проверки, — подчеркнул спецпредставитель главы Белого дома. — Теперь это минимальный порог для любых будущих договоренностей с Россией в области ядерных вооружений».

Он подчеркнул, что любое соглашение, которое не будет включать все боеголовки, необходимо рассматривать как полностью провальное. Биллингсли добавил, что именно поэтому эффективная проверка является основополагающим принципом контроля над вооружениями.

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«Соглашение с Россией, которое не может быть проверено, — это не соглашение, это глупость», — сказал он, отметив, что Соединённые Штаты не должны заниматься переговорами о новых соглашениях или продлением старых, если Вашингтон не можем быть уверен, что другие стороны выполнят свою часть сделки.

Также спецпредставитель считает, что договорённость в данной сфере должна также включать Китай.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине ноября постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявлял, что на сегодняшний день Россия и США практически подошли к продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) на один год.