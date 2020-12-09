Осло, , 11:48 — REGNUM В преддверии новогодних праздников представители Агентства общественного здравоохранения Швеции ужесточают свою риторику. Однако глава Норвежского института общественного здравоохранения Фроде Форланд считает, что действия шведских властей по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции недостаточны. Об этом сообщила газета Expressen.

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Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен уже сообщил жителям страны печальную новость — за праздничным столом на Рождество смогут собраться только восемь человек. Кроме того, в новых общенациональных рекомендациях Агентства общественного здравоохранения, которые будут действовать с 14 декабря, формулировка «следует» заменена на «должно».

"Мы создали специальный национальный регламент по COVID-19, который несколько раз пересматривался во время пандемии … В Швеции же люди в основном полагаются на рекомендации, а не на законы. Но у политиков есть все возможности законодательно закрепить эти нормы», — прокомментировал действия шведских властей Форланд.

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