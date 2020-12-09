Вашингтон, , 11:44 — REGNUM Некоторые предложения президента Дональда Трампа по стимулированию экономики неприемлемы, считают спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и лидер демократов в Сенате Чак Шумер. Об этом говорится в их совместном заявлении.

Ранее американский министр финансов Стивен Мнучин от имени президента предложил, чтобы Конгресс выделил на подогрев экономики $916 млрд вместо $908 млрд, ранее предложенных сенаторами обеих партий.

Предложение Трампа, отметили Пелоси и Шумер, начинается с сокращения выплат по безработице со $180 млрд до $40 млрд. Эти выплаты обсуждают обе партии в двух палатах парламента.

«Это неприемлемо», — подчеркнули демократы. Они добавили, что предложение президента не должно мешать продолжающимся двухсторонним переговорам в Конгрессе.

Как сообщало ИА REGNUM, американские конгрессмены с августа спорят о том, сколько денег нужно выделить на поддержку экономики, пострадавшей от вызванного пандемией кризиса. Ранее Конгресс выделил на эти цели свыше $3 трлн.