Вашингтон, , 11:43 — REGNUM Борьба президента США Дональда Трампа за аннулирование победы Джозефа Байдена на президентских выборах в стране привела к «расколу» среди республиканцев. В Вашингтоне лояльность товарищей Трампа по партии высока, но в отдельных штатах республиканцы предпочитают защищать опубликованные результаты волеизъявления граждан. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter.

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Журналисты отмечают, что 8 декабря был пройден еще один важный момент на пути к избранию следующего президента США: штаты должны были четко подсчитать все голоса, урегулировать любые юридические споры и прислать имена своих избирателей до съезда коллегии выборщиков, которая назначит 46-го президента Соединенных Штатов.

Пока все усилия штаба Трампа были напрасны. В то время как ведущие республиканские политики в Конгрессе остаются в «тени и не высовываются», представители на региональном уровне все более склонны признать победу Байдена. Некоторые из них — например, губернатор Мэриленда Ларри Хоган и губернатор Вермонта Фил Скотт признают поражение Трампа.

Другим примером является губернатор Аризоны Даг Дьюси, который обратился к Трампу через Twitter, заявив, что в штате действуют одни из самых жестких избирательных законов во всей стране и что контроль за избирателями и бюллетенями на прошедших выборах обеспечивался на должном уровне.

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