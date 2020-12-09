Стокгольм, , 11:38 — REGNUM Если властям Швеции не удастся быстро остановить распространение коронавирусной инфекции, то для многих жителей это обернется потерей работы, ухудшением финансовой положением, а некоторые и вовсе расстанутся со своей жизнью. Правительство Швеции пытается минимизировать риски с помощью новых рекомендаций по празднованию Рождества, однако до сих пор неясно, что они на самом деле означают. Об этом в своей авторской статье написала журналистка Dagens Nyheter Ева Стенберг.

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Когда число жертв COVID-19 в Швеции составило 7 200 человек, премьер-министр Стефан Лёвен созвал еще одну пресс-конференцию, в ходе которой заявил прямо, что граждане не могут праздновать Рождество в компании из более чем восьми человек. Посыл был предельно прост, подчеркивает Стенберг.

«Однако когда Лёвену, его заместителю Исабелле Лёвин, министру здравоохранения и социальных дел Лене Халленгрен и генеральному директору Агентства общественного здравоохранения Йохану Карлсону были заданы дополнительные вопросы — например, означают ли новые рекомендации, что человек не может сесть на поезд, чтобы поехать к пожилому родственнику и остаться у него ночевать на Рождество, ответы чиновников стали туманными», — отметила Стенберг.

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