Варшава, , 11:28 — REGNUM 8 декабря в Варшаве состоялась очередная встреча премьер-министров Польши и Венгрии — Матеуша Моравецкого и Виктора Орбана. Об этом передает Polskie Radio 24.

Сообщается, что во время встречи стороны продолжили переговоры по поводу совместного сопротивления Брюсселю в навязывании им нового принципа распределения европейских денег между странами ЕС.

Напомним, новый принцип, закрепленный в проекте европейского бюджета на 2021 — 2027 годы, заключается в том, что распределение средств ЕС между странами-членами связывается с состоянием верховенства права в каждой из них. Если в какой-то стране, по оценке Еврокомиссии, нарушается принцип верховенства закона, её руководству может быть урезано финансирование со стороны Брюсселя. В связи с этим, 16 ноября Польша официально наложила вето на проект бюджета: правительство республики воспринимает новые правила как вмешательство Брюсселя во внутренние дела суверенных стран.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил письмо главе Еврокомиссии, главе Совета Европейского союза и канцлеру Германии, в котором указал, что «предлагаемый механизм санкций основан на расплывчатых юридических определениях, которые, в частности, создают возможности для политических злоупотреблений».

Предыдущая встреча Виктора Орбана и Матеуша Моравецкого состоялась 30 ноября также в Варшаве. До этого премьер-министры провели переговоры 26 ноября в Будапеште — тогда стороны приняли совместную декларацию, в которой выразили твердое неприятие планам Брюсселя связать бюджетные выплаты странам-членам ЕС с состоянием верховенства закона в их внутренней политике.