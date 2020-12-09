Могадишо, , 11:32 — REGNUM Иммиграционный департамент Сомали издал директиву о прекращении выдачи виз по прибытии в страну гражданам Кении в попытке «обеспечить безопасность и улучшить управление иммиграцией», сообщает государственное радио Radio Mogadishu со ссылкой на текст директивы.

В иммиграционном департаменте Сомали сообщили, что владельцам кенийских паспортов, направляющимся в Сомали, будет необходимо получать визы непосредственно в посольствах Сомали.

Владельцам дипломатических паспортов посоветовали обратиться за получением визы в министерство иностранных дел Сомали.

Директива вступает в силу с 13 декабря.

Данная директива была издана через неделю после того, как из Сомали выслали посла Кении в Могадишо и отозвали своего посланника из Найроби.

В постановлении МИД Сомали о высылке кенийского посла говорилось, что правительство Кении «вмешивается в избирательный процесс в полуавтономном штате Джуббаленд».

Отношения между двумя восточноафриканскими соседями в последние годы были напряженными, главным образом из-за спора о праве на богатую ресурсами территорию в Индийском океане.

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