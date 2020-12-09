Вашингтон, , 11:28 — REGNUM Китайская Народная Республика по своему военному потенциалу уже в обозримом будущем может сравняться с Соединёнными Штатами. Такие прогнозы в ходе интернет-семинара, организованного газетой The Wall Street Journal, сделал глава Объединённого комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.

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Он считает, что это произойдёт уже к 2035 году. А к середине века Китай, по мнению Милли, и вовсе превзойдёт Соединённые Штаты по военным возможностям и в случае вооружённого конфликта сможет победить США.

«Это, безусловно, серьёзный вызов безопасности для Соединённых Штатов сейчас и в ближайшие годы», — подчеркнул глава комитета, отметив, что уже на данный момент КНР представляет собой «значительную военную силу».

Чтобы защититься от растущего Китая, США должны развивать собственную экономическую и военную мощь, уверен Милли.

«Мы не хотим, чтобы конкуренция между великими державами превратилась в войну между ними. Это было бы катастрофой», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Нацразведки США Джон Рэтклифф заявил, что Китай является более сильным и опасным соперником для Соединённых Штатов, чем Россия. По мнению Рэтклиффа, Россия не располагает достаточным ресурсом, чтобы бросить вызов США на таком же уровне, как это может Китай. Он отметил, что Пекин уже якобы имеет свой собственный план по достижению доминирующего положения в мире.