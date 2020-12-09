Вашингтон, , 11:03 — REGNUM По мере того, как кризис COVID-19 достигает новых рекордов в США, Конгресс не может игнорировать тот факт, что некоторые губернаторы ухудшили ситуацию, отказываясь вводить масочный режим. Об этом сообщил конгрессмен Грэг Стэнтон в официальном обращении, опубликованном в Twitter 8 декабря.

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"Пришло время для новой политики: если штаты и города хотят получить федеральные фонды помощи, они должны санкционировать маски. Губернаторы, это просто: если вы недостаточно ответственны, чтобы принять разумную, научно обоснованную политику, вы недостаточно ответственны, чтобы управлять фондами помощи», — считает законодатель.

Политик подчеркивает, что плохое управление убивает людей, перегружает больницы, стоит рабочих мест и вскоре приведет к тому, что на улицы выйдет еще больше недовольных.