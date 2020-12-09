Джакарта, , 10:41 — REGNUM В Индонезии генеральный секретарь партии единства и развития Арсул Сани нацелен на 60% победу партии на региональных выборах, которые проходят в Индонезии 9 декабря 2020 года, сообщает Kompas.

По его словам, в парах баллотируется 60 представителей партии. Кроме того, кандидаты партии единства и развития представлены на выборах в 180 регионах Индонезии.

Арсул Сани с оптимизмом смотрит на итоги выборов и победу партии в Южном Сулавеси и Калимантане.

Напомним, региональные выборы в Индонезии проходят 9 декабря 2020 года. Одновременно день голосования проходит в 270 регионах страны (9 провинций, 224 округа и 37 городов).

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