Газа, Палестина, , 10:44 — REGNUM Официальные лица Европейского союза пообещали помочь обеспечить палестинскую Газу вакцинами от COVID-19 и чистой водой. Об этом было заявлено, когда делегация из офиса представителя ЕС впервые за четыре года посетила Сектор Газа, сообщает 9 декабря Jerusalem Post.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны ждут спада пандемии к весне — все новости»

"Мы надеемся, что очень скоро сможем помочь властям получить доступ к столь необходимой вакцине, — заявил представитель ЕС Свен Кун фон Бургсдорф журналистам на пресс-конференции в Газе. — Как только эти вакцины станут доступны, мы сделаем все возможное в тесном сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций, чтобы обеспечить этой вакциной тех, кто больше всего в ней нуждается».

По данным ООН, на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме зарегистрировано 15 989 случаев заражения коронавирусом среди палестинского населения, а в Газе — 10 091.