Москва, , 10:37 — REGNUM Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия») настаивает на четком водоразделе в вопросе освещения митингов и акций журналистами, передает корреспондент ИА REGNUM 9 декабря.

«Необходимо четко провести водораздел и отделить журналиста, освещающего ту или иную акцию, от гражданина, который является участником этой акции, журналистское сообщество с таким подходом соглашается», — заявил Хинштейн в ходе расширенного заседания комитета Госдумы.

Он привел аналогию с сотрудниками полиции и Росгвардии.

«У сотрудников МВД или Росгвардии тоже есть внутренние убеждения, но когда он участвует в обеспечении охраны порядка, он не вправе выражать свое отношение к событиям, поддерживать или, наоборот, высказываться против участников митинга или заявляемых целей. Он вернулся, переоделся в гражданку и дальше, если считает нужным, выходит, защищает Битцевский лес от вырубки или иное. Как только он надел форму, он не вправе становиться участником митинга.

По сути то же предлагается этим законопроектом в части журналистов.

«Как только ты приходишь на мероприятие не для того, чтобы написать, осветить, показать, а для того, чтобы принять участие, ты перестаешь пользоваться профессиональным статусом и определенным журналистским иммунитетом», — отметил Хинштейн.

Он выразил сожаление, что «носят массовый характер случаи, когда люди, участвуя в тех или иных акциях, в том числе несанкционированных, после того, как начинают происходить задержания, выдавливания с территории, в этот момент они предъявляют журналистские удостоверения».

"Очевидно, что такой подход неприемлем. Мы должны четко водораздел провести», — призвал он.

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Законопроект об освещении журналистами митингов и акций обсуждают в Госдуме. Законопроект, предусматривающий штраф за незаконное использование на митингах «отличительного признака представителя СМИ», внес в Госдуму депутат Дмитрий Вяткин («Единая Россия»).

«Эта ответственность не для журналистов», — заверил он.

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