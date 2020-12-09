Курск, , 10:36 — REGNUM У девяти сотрудников комитета здравоохранения Курской области выявлено заражение коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

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Госпитализация потребовалась трём из них, остальные шесть человек находятся на амбулаторном лечении. Всех контактировавших с ними перевели на удалённую работу. В кабинетах сотрудников комитета провели дезинфекцию.

«Данная ситуация не сказалась на режиме работы комитета здравоохранения, все сотрудники находятся на связи, продолжают исполнять трудовые обязанности», — говорится в официальном сообщении.

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