Вашингтон, , 10:43 — REGNUM Ужесточение санкций в отношении газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» поддержала палата представителей Конгресса США. Голосование состоялось 8 декабря, об односторонних мерах говорится в проекте военного бюджета США на 2021 финансовый год.

Законопроект включает положение, дополняющее подраздел закона 2019 года об обеспечении энергетической безопасности Европы. В законе даны пояснения о санкциях против проектов строительства газопроводов, а также предусмотрено расширение таких мер.

«Сенат отзывает поправку, которая позволяет президенту отказаться от применения санкций к лицу, если это отвечает национальным интересам США», — отмечено в проекте бюджета.

Голосование по проекту военного бюджета также должно пройти в Сенате. Новый финансовый год начался в США с 1 октября.

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