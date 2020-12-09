Иерусалим, , 10:40 — REGNUM По меньшей мере 110 000 доз вакцины от COVID-19 компании Pfizer прибыли утром 9 декабря в аэропорт Тель-Авива рейсом из Брюсселя, передает Jerusalem Post.

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Медицинский персонал Тель-Авивского Медицинского центра Сураски записался на прививку первым. Генеральный директор Сураски профессор Ронни Гамзу подтвердил, что больница может начать вакцинацию еще до того, как вакцина получит одобрение Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA). Он сказал, что может ввести вакцину, потому что получил разрешение от генерального директора Машава, израильского агентства по международному сотрудничеству в целях развития.

Однако генеральный директор министерства здравоохранения Чези Леви заявил, что начинать вакцинацию в любом месте до утверждения FDA запрещено, и добавил, что страна до сих пор не завершила составление списка тех, кто будет иметь приоритетное право получить ее первым. Он выразил надежду, что в ближайшие дни одобрение FDA будет получено.

Население, скорее всего, начнет вакцинироваться менее чем через две недели, до тех пор вакцины прибывают в страну, а медицинские фонды и больницы готовятся к их введению. Генеральный директор министерства здравоохранения Чези Леви во вторник, 8 декабря, проинформировал фонды здравоохранения страны о том, что они должны подготовиться к вакцинации, которая начнется 20 декабря.