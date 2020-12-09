Москва, , 10:37 — REGNUM Свои соболезнования по поводу кончины маршала авиации Евгения Шапошникова, последнего главы Минобороны СССР, который 8 декабря умер в возрасте 78 лет, выразил родным и близким покойного президент России Владимир Путин. Телеграмма соответствующего содержания 9 декабря опубликована на официальном сайте Кремля.

«Маршал авиации Шапошников посвятил себя ратному делу, служению Отечеству. Он был профессионалом высочайшего класса, волевым, энергичным, принципиальным человеком», — говорится в опубликованной телеграмме.

Также указывается, что за годы ответственной работы, включая переломное для страны время, покойным был внесен значимый личный вклад в обеспечение обороноспособности и национальной безопасности России.

«Светлая память о Евгении Ивановиче Шапошникове навсегда сохранится в сердцах его родных, однополчан, товарищей и сослуживцев», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что последний министр обороны СССР маршал авиации Евгений Шапошников умер в возрасте 78 лет.