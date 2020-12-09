Задонск, Липецкая область, , 10:30 — REGNUM В Липецкой области уголовное дело главы Тербунского района, бывшего мэра Липецка Сергея Иванова будет рассматривать Задонский районный суд, сообщил портал Gorod48.

Прокуратура ходатайствовала о том, чтобы не рассматривать дело в Тербунском районном суде, так как Иванов благодаря своему высокому положению может повлиять на суд. Несмотря на протест защиты Сергея Иванова, ходатайство было удовлетворено.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года в отношении Иванова было возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий». Его подозревают в том, что он позволил бизнесмену вывезти 14 тонн песка, хотя не имел на это полномочий. Стоимость вывезенного песка составляла около трёх миллионов рублей.

В конце августа Иванова отстранили с должности главы Тербунского района.

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