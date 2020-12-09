Санто-Доминго, , 10:25 — REGNUM Президент Доминиканской Республики Луис Абинадер объявит о введении ряда мер, направленных на расширение и усиление борьбы с коррупцией, а также на обеспечение прозрачности в государственном управлении. Об этом сообщает служба информации и печати главы государства.

Отмечается, что принятые в рамках данного шага указы и законопроекты являются частью приверженности Доминиканы прозрачности, честности и институциональных преобразований нынешнего правительства.

В службе информации и печати напомнили, что о данных шагах будет объявлено по случаю Международного дня борьбы с коррупцией, одобренного ООН.