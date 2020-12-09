Афины , , 10:28 — REGNUM Негативные последствия пандемии остаются в Греции управляемыми в краткосрочной перспективе, но вторая волна коронавируса усиливает неопределенность и среднесрочные риски для экономики. Об этом говорится в докладе Бюджетного управления парламента Греции, опубликованном 8 декабря, передает AMNA.

В среднесрочной перспективе позитивные экономические прогнозы основаны на обнадеживающих новостях о разработке вакцины и на имеющихся средствах из фонда восстановления ЕС, которые, как ожидается, будут распределены на новые инвестиции и значительное увеличение реального ВВП страны в период 2021−2016 годов, говорится в докладе.

Также особо упомянут недавно опубликованный заключительный доклад о Плане развития греческой экономики: в докладе говорится, что большинство рекомендаций имеют значительные экономические и политические издержки, и их реализация требует значительного уровня политического и социального консенсуса. Поэтому особое внимание следует уделять выполнению рекомендаций, ведущих к модернизации человеческого капитала, улучшению условий участия женщин на рынке труда, экологической безопасности и цифровизации экономики. «Эти области имеют наилучшие шансы на достижение по ним консенсуса между политическими силами и дают редкую возможность согласовать общепринятую долгосрочную стратегию», — говорится в докладе.

В документе отмечается, что макроэкономические и налоговые условия еще больше ухудшились в результате второй волны пандемии и новых ограничений, введенных в начале ноября для защиты общественного здравоохранения. Чем больше будут увеличиваться экономические и финансовые потери из-за пандемии, тем больше времени потребуется, чтобы вернуться к нормальной жизни. У Греции очень высокое отношение государственного долга к ВВП, которое будет расти и дальше из-за пандемии. По этой причине Греция должна обеспечить восстановление бюджетного баланса после завершения экономического восстановления, чтобы сохранить доверие рынка к среднесрочным перспективам страны. Необходимо стратегическое управление пандемией, которое не будет ограничиваться трансфертами и налоговыми льготами, а будет сосредоточено на укреплении общественного здравоохранения, образования и общественного транспорта, как с точки зрения человеческого персонала, так и инфраструктуры, говорится в докладе.