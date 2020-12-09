Омский р-н, , 10:20 — REGNUM Управление губернатора Омской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений, проведя в 2020 году проверку, установило факты предоставления недостоверных сведений о доходах, расходах и имуществе за 2016, 2017 и 2018 годы главы Омского муниципального района Геннадия Долматова. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 декабря в управлении, добавив, что также были поданы недостоверные сведения о доходах, расходах и имуществе его супруги.

По результатам проверки в совет Омского муниципального района направили заявление о применении к Долматову мер юридической ответственности. Однако на ближайшее заседание совета этот вопрос вынесен не был.

В связи с этим начальник управления Игорь Мурашкин подготовил административное исковое заявление. Оно было направлено в Омский районный суд 26 ноября. В числе требований — признание незаконным бездействия районного совета.

В качестве третьего лица привлечены органы прокуратуры Омской области.

Между тем, по сообщениям омских СМИ, губернатор региона Александр Бурков настаивает на досрочном прекращении полномочий Долматова.

Напомним, Геннадий Долматов возглавляет Омский муниципальный район Омской области с 2012 года.