Афины , , 10:18 — REGNUM Министр здравоохранения Греции Василис Кикилиас и заместитель министра гражданской защиты и кризисного управления Никос Хардалиас провели встречу для координации своих усилий по борьбе с коронавирусом, сообщает 8 декабря AMNA.

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В заявлениях по итогам встречи Кикилиас и Хардалиас подчеркнули свое «отличное сотрудничество» и совместные усилия по защите общественного здоровья и человеческих жизней, отметив при этом необходимость того, чтобы страна продолжала свои усилия на решающем этапе, пока не будет реализован национальный план вакцинации.

«Мы должны еще немного выстоять — граждане, рабочие, наше общество, все учреждения, врачи и больницы. В этих усилиях Гражданская защита играет ключевую роль», — сказал Кикилиас.

Со своей стороны, Хардалиас заявил, что Служба гражданской обороны, команда Кикилиаса и ученые со всей страны «с самого начала объединили свои усилия в борьбе с глобальным врагом, которая имеет глубоко патриотические черты», напомнив при этом, что «мы все еще находимся в разгаре этой битвы».

«Мы с нетерпением ждем того дня, когда мы оставим всё это позади и сможем рассказать историю о том, как мы сражались с невидимым врагом, который, к сожалению, унес многие тысячи жизней, но также оставил наследие для страны в плане организации здравоохранения и на уровне гражданской обороны», — подытожил замминистра гражданской защиты.