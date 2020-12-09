Лилонгве, , 10:11 — REGNUM В Малави опровергли сообщения местных СМИ о том, что страна планирует направить войска в соседний Мозамбик. Об этом сообщает BBC Africa со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Малави.

В соответсвии с заявлением, члены организации Сообщество развития стран Юга Африки (САДК) обсуждали отсутствие безопасности в Мозамбике, однако не рассматривали вопрос отправки в страну войск.

В МИД Малави заявили, что сообщения СМИ об отправке войск были «злонамеренными» и «безрассудными по отношению к последствиям для безопасности и дипломатии, которые могли возникнуть» в результате их публикации.

В настоящее время боевики действуют в мозамбикском регионе Кабу-Дельгаду. Мятеж привел к тому, что по меньшей мере 430 000 человек покинули свои дома.

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