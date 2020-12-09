Варшава, , 10:06 — REGNUM 8 декабря Эльжбета Витек — спикер польского Сейма — провела переговоры с послами стран Бенилюкса (Бельгии, Нидерландов и Люксембурга) в Польше, в рамках которых стороны обсудили перспективы двустороннего парламентского сотрудничества. Об этом передает Polskie Radio 24.

«Целью встречи было просигнализировать о необходимости дальнейшего развития межпарламентского сотрудничества, включая взаимодействие двух блоков внутри ЕС — Вышеградской группы и Бенилюкса, а также подчеркнуть необходимость укрепления двустороннего сотрудничества», — сообщили в Сейме по итогам мероприятия.

Во время встречи Витек выразила признательность за политические отношения, в том числе на самом высоком уровне, послу Бельгии в Польше Люку Джейкобсу. «2019 год был особенным в связи с двумя годовщинами, важными для польско-бельгийских отношений. Тогда мы отметили столетие установления дипломатических отношений», — заявила спикер польского Сейма.

В ходе беседы с нидерландским послом Дафной Бергсмой польский политик подвела итоги нынешних польско-голландских отношений. Витек выразила заинтересованность в межпарламентском сотрудничестве, напомнив, что недавно в польском Сейме была создана польско-голландская парламентская группа.

Послу Люксембурга Полю Пьеру Жану Шмиту польский спикер напомнила, что 100-летие дипломатических отношений между странами будет отмечаться в 2021 году, что, по её мнению, станет поводом «еще больше укрепить отношения и вместе отпраздновать это событие».