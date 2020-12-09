Киев, , 10:01 — REGNUM Отношение Международного валютного фонда (МВФ) к жителям Украины раскритиковал депутат украинской Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович. Он заявил об этом 9 декабря в эфире канала NewsOne.

«Международному валютному фонду мы нужны как дойная корова: забрать землю, убить промышленность, <…> (ему необходимы —ред.) дешевые развитые рабы», — указал Рабинович.

Также он отметил, что считает несправедливыми условия предоставления помощи Украине от международных организаций финансового характера.

«К нам пришли завоеватели, которые под видом помощи убили экономику Украины», — сказал депутат Рады и добавил, что, по его мнению, МВФ нужно «выгнать» из страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря акцию, направленную против сотрудничества Украины с МВФ, провели перед зданием правительства Украины в Киеве активисты молодёжного крыла украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».