Джакарта, , 09:50 — REGNUM В 270 регионах, включая области, районы и города, Индонезии проходят региональные выборы, сообщает CNN Indonesia.

Региональные выборы в Индонезии состоялись, несмотря на пандемию и ежедневный рост числа новых случаев заражения коронавирусом.

На основании данных, собранных волонтерами, в регионах, где проходят региональные выборы, по-прежнему наблюдается высокий уровень активных случаев COVID-19, а именно 43 377 человек.

Исходя из этих данных, имеется также 21 регион с более чем 500 активными случаями коронавируса и 65 городов с более чем 100 активными случаями.

Кроме того, до сих пор в региональных выборах участвовало не менее 76 кандидатов, и в настоящее время многие из них подверглись воздействию коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральная избирательная комиссия Индонезии официально отложила проведение региональных выборы в провинции Папуа из соображений безопасности.

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