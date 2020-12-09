Киншаса, , 09:50 — REGNUM Уже второй день подряд в парламенте Демократической Республики Конго продолжаются потасовки между депутатами. Об этом сообщает BBC Swahili.

Пришлось вызвать полицию, чтобы разогнать конфликтующих сторонников президента Феликса Чисекеди и сторонников предыдущего президента страны Жозефа Кабилы.

Три человека пострадали, когда соперничающие группы бросали друг в друга предметы мебели, сообщает агентство AFP.

Для разгона толпы у здания парламента в столице страны, Киншасе, пришлось применить слезоточивый газ.

Насилие началось после того, как Чисекеди 6 декабря изложил свой план выхода из многомесячного политического «тупика» из-за необходимости сформировать коалицию со сторонниками Кабилы.

В телеобращении он заявил, что назначит чиновника для формирования нового коалиционного большинства в Национальном собрании, в котором доминируют последователи его предшественника.

Он заявил, что готов полностью распустить ассамблею, если это будет необходимо.

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