Сухум, , 09:44 — REGNUM Президент Абхазии Аслан Бжания 8 декабря провел первое заседание комиссии по реформе конституции. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По информации пресс-службы, абхазский лидер, начиная заседание, заявил, что конституция сыграла «выдающуюся роль» в формировании Абхазии как государства, но настало время для ее изменения.

«Время идет вперед, возникают процессы, которые требуют отражения в основном документе страны», — процитировали в пресс-службе Бжанию.

Сообщается, что на первом заседании обсудили организационные вопросы.

Напомним, указ о комиссии по реформе конституции Абхазии Бжания подписал в октябре этого года. Ее руководителем назначена экс-министр печати и информации, историк, общественный деятель и секретарь Общественной палаты Абхазии Нателла Акаба.