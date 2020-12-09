Вашингтон, , 09:34 — REGNUM Вероятность нормализации отношений Израиля и Саудовской Аравии существует, убеждён американский госсекретарь Майкл Помпео. Об этом он заявил в интервью газете The Wall Street Journal, опубликованном Госдепартаментом.

Помпео утвердительно ответил на вопрос о том, могут ли израильская и саудовская стороны прийти к договорённостям. У этих государств, отметил он, есть общее понимание того, что укрепляет мир и стабильность на Ближнем Востоке. Это же подтолкнуло жителей ОАЭ, Бахрейна и Судана к нормализации отношений с Израилем.

Глава американской дипломатии предположил, что в дальнейшем многие страны в регионе присоединятся к так называемым Авраамовым соглашениям о нормализации отношений арабских стран с Государством Израиль. Этому будет многое препятствовать, и невозможно пока говорить о сроках.

Как сообщало ИА REGNUM, США выступают посредниками в примирении Израиля с ОАЭ и Бахрейном. 15 сентября в Вашингтоне стороны подписали документы о нормализации отношений.

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