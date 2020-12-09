Киев, , 09:25 — REGNUM Уголовное дело о государственной измене в отношении депутата президентской фракции украинской Верховной рады «Слуга народа» Александра Дубинского возбудил офис генерального прокурора Украины. Об этом 9 декабря сообщила на своей странице в соцсети Facebook общественная организация «Центр борьбы с коррупцией», по заявлению которой было начато данное дело.

«В офис генпрокурора поступило решение Печерского районного суда об обязательстве внести в Единый государственный реестр досудебных расследований ведомости о совершении народным депутатом Александром Дубинским уголовного преступления, предусмотренного статьей 111 («Государственная измена») УК Украины», — говорится в сообщении общественной организации.

Также указывается, что на основании данного решения суда в реестр были внесены необходимые сведения и «начато уголовное дело».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что предоставление Украине $250 млн в качестве помощи со стороны американских властей одобрила палата представителей Конгресса США.