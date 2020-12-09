Тбилиси, , 09:24 — REGNUM Парламент Грузии сможет функционировать без депутатов от оппозиции, но они всегда могут прекратить бойкот и начать работу в этом законодательном органе. Об этом, как передает агентство «ИнтерпрессНьюс», заявил исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

«Если некоторые партии решат не входить в парламент, мы задействуем тот механизм, который у нас был. Их депутатские полномочия не будут прекращаться. Это — механизм против саботажа, который предполагается Конституцией», — сказал Кобахидзе журналистам, комментируя переговоры с лидерами оппозиционных партий, которые прошли 8 декабря.

Секретарь «Грузинской мечты» также напомнил, что с ноября прошлого года, после того, как правящая партия не набрала нужного количества голосов для проведения избирательной реформы, парламент фактически работал в режиме бойкота.

Как сообщало ИА REGNUM, в оппозиционных партиях Грузии не признали итоги парламентских выборов, а депутаты от оппозиции отказались входить в парламент. Первое заседание новоизбранного парламента назначено на 11 декабря.

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