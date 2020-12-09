Варшава, , 09:17 — REGNUM Представители местного самоуправления из 275 административно-территориальных единиц Польши и Венгрии написали открытое письмо председателю Европейской комиссии, в котором осудили действия правительств своих стран и поддержали Брюссель в споре с Будапештом и Варшавой по поводу европейского бюджета на 2021−2027 годы. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

В данном письме политики предложили Брюсселю дать возможность использовать фонд реконструкции для местных властей, если Варшава и Будапешт будут исключены из него. Данный фонд должен работать на основании европейского бюджета, на принятие которого Польша наложила вето, а Венгрия солидарна с Варшавой и отказывается от его принятия.

Причиной такого решения стало то, что в документе оказались связаны распределение средств ЕС между странами-членами с состоянием верховенства права в каждой из них. Польское и венгерское правительства воспринимают новые правила как вмешательство Брюсселя во внутренние дела суверенных стран и указывают на то, что такой механизм не предусмотрен ни одним европейским договором.

Органами местного самоуправления во многих мелких административно-территориальных единицах Венгрии и Польши руководят избранные туда представители оппозиционных партий, которые выступают с проевропейских позиций по поводу бюджета ЕС и критикуют представителей вышестоящей власти в своих странах.