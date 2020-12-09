Токио, , 09:04 — REGNUM Власти Японии в курсе того, что президент России Владимир Путин подписал ряд законов, которыми за отчуждение части территории Российской Федерации предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Об этом сегодня, 9 декабря, на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь правительства Японии Кацунобу Като.

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«Мы в курсе, что Путин подписал соответствующий закон, однако я воздержусь от комментариев по поводу зарубежного законодательства», — приводит ТАСС слова генсекретаря.

При этом Като подчеркнул, что правительство Японии намерено продолжать вести «упорные переговоры на основе нашей базовой позиции, заключающейся в стремлении подписать мирный договор после решения территориальной проблемы».

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который приравнивает нарушение территориальной целостности России, в том числе частичное отчуждение её территории, к экстремизму. Отныне любые спекуляции относительно статуса российского Крыма и российских Курильских островов являются наказуемыми. Напомним, Япония претендует на четыре острова в южной части Курильской гряды.

Накануне, 8 декабря, глава государства подписал закон, меняющий наказание за действия по отчуждению территории страны. Так, если публичный призыв, направленный против территориальной целостности РФ, был озвучен впервые, сначала будет наступать административная ответственность. Максимальный штраф составит до 300 тыс. рублей. За повторное нарушение предусматривается уголовная ответственность.

Кроме того, Уголовный кодекс дополняется новой статьей, где за отчуждение части территории РФ или иные действия, направленные на нарушение территориальной целостности, в качестве наказания устанавливается лишение свободы на срок от шести до десяти лет.

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