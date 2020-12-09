Джакарта, , 08:57 — REGNUM Министерство исследований и технологий Индонезии сотрудничает с Технологическим институтом Бандунга, чтобы внести свой вклад в разработку индонезийской вакцины от коронавируса, производство которой планируется на конец 2021 года, сообщает CNN Indonesia.

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По словам министра исследований и технологий Индонезии Бамбанг Броджонегоро, в разработке индонезийской вакцины участвуют шесть учреждений.

«Шесть институтов работают на разных платформах, но цель состоит в том, чтобы создать вакцину против COVID-19, которая будет обеспечивать безопасность и эффективность и станет решением для нужд 270 миллионов индонезийцев», — заявил Бамбанг Броджонегоро.

Из шести исследовательских институтов самыми прогрессивными были Институт Эйкмана, Университет Эйрланга и Университет Индонезии. Все три учреждения в настоящее время проводят испытания вакцины на животных, которые планируется завершить до первого квартала 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ассоциация индонезийских врачей зафиксировала, что 194 врача в стране скончались от коронавируса.

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