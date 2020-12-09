Вашингтон, , 09:06 — REGNUM Политический курс США по отношению к КНР изменился при президенте Дональде Трампе, характер этого изменения необратим. Об этом американский госсекретарь Майкл Помпео заявил в интервью газете The Wall Street Journal, опубликованном Госдепартаментом.

По его словам, на протяжении 50 лет США исходили из того, что на фоне укрепления взаимодействия, расширения торговли и связей Коммунистическая партия КНР начнёт «нормально» себя вести. Однако власти Китая решили поступить по-другому.

Вероятность искусственного происхождения вируса SARS-CoV-2, инициатива «Один пояс — один путь» и поведение Китая в Южно-Китайском море говорят о том, что Пекин более не скрывает своих настоящих намерений, полагает госсекретарь.

На вопрос о том, необратим ли отказ Республиканской и Демократической партий США от прежней модели отношений с Китаем, Помпео ответил утвердительно. Китай «спустил с цепи вирус», погубивший множество людей и обрушивший экономики государств. Эта ситуация требует комплексного ответного подхода, подчеркнул он.

Глава американской дипломатии добавил, что больше двух лет выстраивал особые отношения с Японией, Австралией и Южной Кореей, а также с АСЕАН, чтобы убедить эти страны в неизменной поддержке США в случае, если Китай станет источником рисков.

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