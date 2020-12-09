Москва, , 08:40 — REGNUM Правительство РФ обсудит законопроекты об улучшенной («зеленой») сельскохозяйственной продукции. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 декабря, об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

Законопроект «О сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии с улучшенными характеристиками» вводит «зеленый стандарт» производства продуктов растениеводства, животноводства, водных биологических ресурсов, рыбной продукции и аквакультуры, семян, частей растений, применяемых для воспроизводства сортов сельскохозяйственных растений, пестицидов, агрохимикатов, минеральных удобрений, кормов и кормовых добавок, а также продуктов питания и пищевых добавок

При производстве улучшенной продукции будут применять более жесткие требования как к качеству, так и к соблюдению экологических параметров.

Такую продукцию будет отличать маркировка — знак единого образца. При ее производстве будет введен запрет на использование генно-инженерно-модифицированных организмов (ГМО), запрет на применение ионизирующего излучения, добавлены требования к снижению применения пестицидов. Одновременно подразумевается ужесточение требований по содержанию тяжелых металлов в минеральных удобрениях, которые будут использоваться при производстве «зеленой» продукции.

Поправки планируется внести также в закон «О развитии сельского хозяйства». Поправки устанавливают правовые основы, связанные с производством, хранением, транспортировкой, маркировкой и реализацией сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия с улучшенными характеристиками, подтверждением их соответствия.

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