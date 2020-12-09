Нью-Дели, , 08:36 — REGNUM Китайская Народная Республика строит военные лагеря вдоль границы с Индией, сообщает The Times of India со ссылкой на источники.

«По нашим данным, строительные работы ведутся в 20 таких военных лагерях на фоне сохраняющейся военной напряженности в восточном Ладакхе», — пишет издание.

Отмечается, что Китай создал вдоль границы новые базы для ракет класса «земля — воздух», а также разместил на аэродромах Кашгар, Хотан и Лхаса в Тибете дополнительные эскадрильи военных беспилотников и военно-транспортных самолётов.

Как сообщало ИА REGNUM, обстановка в Восточном Ладакхе — регионе на границе Индии и КНР — обострилась после столкновения военнослужащих обеих сторон в мае и июне этого года. Нью-Дели и Пекин обвиняют друг друга в приграничных провокациях.

В ноябре 2020 года власти Китая и Индии договорились об отводе тяжелого вооружения из точек соприкосновения в Восточном Ладакхе.

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