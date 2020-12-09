Париж, , 08:40 — REGNUM Обсуждение отношений между Турцией и Европейским союзом провел министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан во время телефонного разговора со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Об этом 9 декабря говорится в сообщении пресс-службы французского МИД.

«Этот разговор позволил обсудить различные темы, связанные с двусторонним взаимодействием и отношениями Турции с Евросоюзом после событий последних недель», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что в связи с этим Ле Дриан напомнил главе турецкого МИД, что Франция и Европа требуют от Анкары объяснений, которые являются необходимым условием для того, чтобы между Турцией и ЕС снова были конструктивные отношения.

Как сообщало ИА REGNUM, 10−11 ноября пройдет саммит ЕС в Брюсселе, где лидерами стран Европы будут в том числе рассмотрены все меры воздействия на Турцию из-за ее действий в Средиземноморье.