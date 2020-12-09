Вашингтон, , 08:29 — REGNUM На финансирование деятельности Пентагона и программ в сфере обороны и безопасности по линии министерства энергетики США в 2021 году планируется выделить $740,5 млрд. Эта сумма предусмотрена законопроектом об оборонном бюджете на финансовый 2021 год, стартовавшем 1 октября, который накануне, 8 декабря, большинством голосов поддержали члены Палаты представителей США.

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В поддержку документа высказались 289 из 431 членов Палаты представителей.

Известно, что законопроект оборонного бюджета предусматривает введение новых санкций против российских трубопроводных проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», сообщаетBloomberg. Так, в частности, предполагается наложение санкций за содействие продаже, аренде или предоставлению трубоукладочных судов для строительства газопроводов.

Кроме того, проект включает обязательные санкции в отношении Турции из-за покупки российских зенитных ракетных систем ЗРС С-400. Они коснутся тех турецких чиновников, которые принимали участие в процессе приобретения С-400. Кроме того, предполагается выделить Украине $250 млн в качестве военной помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее действующий президент США Дональд Трамп пригрозил заблокировать проект военного бюджета, который согласовали обе палаты Конгресса США, из-за упоминания в документе освобождения соцсетей от ответственности. Речь идёт о Разделе 230, то есть законе об этике в сфере коммуникаций, который защищает технологические компании от судебных исков за размещение, удаление, модерацию пользовательского контента. Трамп ранее взялся регулировать работу соцсетей, заявив, что соцсети замешаны в политике, а значит, не должны быть защищены от ответственности.

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